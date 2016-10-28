ООН: щонайменше 232 людей загинули біля Мосула цього тижня
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Бойовики угруповання "Ісламська держава" вбили щонайменше 232 осіб в Мосулі і поблизу нього цього тижня. Про це заявили в управлінні комісара ООН за прав людини, передає УНН з посиланням на AFP.
"Цієї середи повідомлялося про 232 розстріляних цивільних. З них - 190 колишніх співробітників іракських сил безпеки", - заявила предчтавниця управління ООН Равіна Шамдасані.
Нагадаємо, Мосул з початку військової операції покинули 10,5 тис. осіб.
Нагадаємо, іракська операція з повернення міста Мосула, останнього оплоту угруповання "Ісламська держава" в країні, розпочалася 17 жовтня.
Мосул перебуває під контролем ісламістів від 2014 року. Це останнє велике місто в Іраку, що перебуває під контролем бойовиків. У місті живе близько 1,5 мільйона людей.