ООН опасается вспышек заболеваний в Дамаске
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Жители Дамаска отрезаны от центрального водоснабжения в течение недели и вынуждены покупать воду у частных компаний, качество продукции которых не контролируется. Об этом сообщили в канцелярии генерального секретаря ООН. Во всемирной организации опасаются, что это может привести к вспышкам заболеваний, передающихся через воду, передает УНН со посиланнням на Deutsche Welle.
"Жители Дамаска отрезаны от центрального водоснабжения с 22 декабря и вынуждены покупать воду у частных компаний, цена и качество которых не регулируется. В связи с этим ООН обеспокоена риском распространения болезней, передающихся через воду, особенно среди детей ", - говорится в сообщении на сайте канцелярии.
Основным водным источником, который питает Дамаск, есть источник Айн-эль-Фиджи в Вади-Барада долине в окрестностях столицы. На прошлой неделе террористы взорвали магистральный трубопровод, что нарушило водоснабжение города. В последние дни сирийские войска проводят операцию с целью возвращения контроля над водными источниками.
По информации ООН, в результате боевых действий в этом районе в последние несколько дней погибли десятки мирных жителей. Согласно оценкам организации, около 55 тыс. человек нуждаются в гуманитарной помощи.
Как сообщили в канцелярии генсека, всего сирийцы сейчас нуждаются в укрытии и теплой одежды, чтобы пережить наступившую зиму.
С 24 декабря, в ООН отмечают, поступила информация о гибели от переохлаждения детей, покинувших Восточное Алеппо. Комментируя сообщения об обнаружении массовых захоронений людей в этом сирийском городе, во всемирной организации подчеркнули, что пока не смогли подтвердить их.
"Мы продолжаем призывать к полному доступу во все районы Восточного Алеппо, чтобы оценить ситуацию и оказать помощь всем нуждающимся", - заявили в ООН.