ООН опасается вспышек заболеваний в Дамаске

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Жители Дамаска отрезаны от центрального водоснабжения в течение недели и вынуждены покупать воду у частных компаний, качество продукции которых не контролируется. Об этом сообщили в канцелярии генерального секретаря ООН. Во всемирной организации опасаются, что это может привести к вспышкам заболеваний, передающихся через воду, передает УНН со посиланнням на Deutsche Welle.