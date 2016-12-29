ООН побоюється спалахів захворювань в Дамаску
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Жителі Дамаску відрізані від центрального водопостачання протягом тижня і змушені купувати воду у приватних компаній, якість продукції яких не контролюється. Про це повідомили у канцелярії генерального секретаря ООН. У всесвітній організації побоюються, що це може призвести до спалахів захворювань, що передаються через воду, передає УНН з посиланнням на Deutsche Welle.
“Жителі Дамаска відрізані від центрального водопостачання з 22 грудня і змушені купувати воду у приватних компаній, ціна і якість продукції яких не регулюється. У зв’язку з цим ООН стурбована ризиком поширення хвороб, що передаються через воду, особливо серед дітей”, — йдеться в повідомленні на сайті канцелярії.
Основним водним джерелом, яке живить Дамаск, є джерело Айн-ель-Фіджі в Ваді-Барада долині в околицях столиці. Минулого тижня терористи підірвали магістральний трубопровід, що порушило водопостачання міста. В останні дні сирійські війська проводять операцію з метою повернення контролю над водними джерелами.
За інформацією ООН, в результаті бойових дій в цьому районі в останні кілька днів загинули десятки мирних жителів. Згідно з оцінками організації, близько 55 тис. людей потребують гуманітарної допомоги.
Як повідомили в канцелярії генсека, найбільше сирійці зараз потребують укриття і теплого одягу, щоб пережити настала зиму.
З 24 грудня, в ООН відзначають, надійшла інформація про загибель від переохолодження дітей, які залишили Східний Алеппо. Коментуючи повідомлення про виявлення масових поховань людей у цьому сирійському місті, у всесвітній організації підкреслили, що поки не змогли підтвердити їх.
“Ми продовжуємо закликати до повного доступу у всі райони Східного Алеппо, щоб оцінити ситуацію і надати допомогу всім нужденним”, — заявили в ООН.