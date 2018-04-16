ООН: под угрозой исчезновения находится минимум 40% языков

"По данным Постоянного форума по вопросам коренных народов, под угрозой исчезновения находятся минимум 40 процентов из порядка 6700 языков, которые были в употреблении в 2016 году. Многие из них являются языками коренных народов", - говорится в сообщении.



Также сообщается, что Генассамблея ООН провозгласила 2019 год Годом языков коренных народов.



"Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 2019 год Международным годом языков коренных народов, чтобы привлечь внимание к острейшей проблеме утраты таких языков. Подготовка к проведению Года будет обсуждаться на Постоянном форуме по вопросам коренных народов, открывающемся в Нью-Йорке", - говорится в сообщении.



Напомним, французские археологи обнаружили в Судане коллекцию древних текстов и табличек, написанных на древнем кушитском языке, который не всегда поддается расшифровке. Возраст находки составляет 2700 лет.







По данным Постоянного форума по вопросам коренных народов, под угрозой исчезновения находятся минимум 40 процентов из порядка 6700 языков, которые были в употреблении в 2016 году. Многие из них являются языками коренных народов pic.twitter.com/Fg62oNIBqq