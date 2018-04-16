ООН: під загрозою зникнення перебуває мінімум 40% мов
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Під загрозою зникнення перебуває близько 40% мов. Про це в Twitter повідомляє ООН, передає УНН.
"За даними Постійного форуму з питань корінних народів, під загрозою зникнення перебувають мінімум 40 відсотків з 6700 мов, які були у вжитку в 2016 році. Багато з них є мовами корінних народів", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що Генасамблея ООН проголосила 2019 рік Роком мов корінних народів.
"Генеральна Асамблея ООН проголосила 2019 Міжнародним роком мов корінних народів, щоб привернути увагу до гострої проблеми втрати таких мов. Підготовка до проведення Року буде обговорюватися на Постійному форумі з питань корінних народів, що відкривається в Нью-Йорку", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, французькі археологи виявили в Судані колекцію стародавніх текстів і табличок, написаних на стародавній кушитській мові, якиу не завжди можна розшифрувати. Вік знахідки складає 2700 років.
За даними Постійного форуму з питань корінних народів, під загрозою зникнення перебувають мінімум 40 відсотків з порядку 6700 мов, які були у вжитку в 2016 році. Багато з них є мовами корінних народів pic.twitter.com/Fg62oNIBqq- ООН (@UnitedNationsRU) 16 квітня 2018 р.