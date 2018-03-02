ООН: обстрелы в Сирии имеют признаки военного преступления

“То, что мы видим в Восточной Гуте и других местах в Сирии, является вероятно военными преступлениями и преступлениями против человечности”, — заявил он во время заседания Совета ООН по правам человека в Женеве.

По словам аль-Хусейна, однажды виновные в этих преступлениях будут идентифицированы и привлечены к ответственности.

“Жернова правосудия возможно и медленные, но они крутятся”, — подчеркнул Зейд Раад аль-Хусейн. Он добавил, что несмотря на объявленную ежедневную гуманитарную паузу для Восточной Гуты, гражданские сообщают о продолжении обстрелов.

Как сообщал УНН, в Сирии с момента принятия резолюции ни дня не прекращался огонь.