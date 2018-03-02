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ООН: обстріли в Сирії мають ознаки воєнного злочину

ООН: обстріли в Сирії мають ознаки воєнного злочину

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 березня. УНН. В ООН вважають, що обстріли цивільних у Східній Гуті в Сирії мають ознаки воєнних злочинів. Верховний комісар ООН з прав людини Зейд Раад аль-Хусейн застеріг, що злочинці одного дня постануть перед судом. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.

“Те, що ми бачимо в Східній Гуті та інших місцях в Сирії, є ймовірно воєнними злочинами та злочинами проти людяності”, — заявив він під час засідання Ради ООН з прав людини в Женеві.

За словами аль-Хусейна, одного дня винні у цих злочинах будуть ідентифіковані та притягнуті до відповідальності.

“Жорна правосуддя можливо й повільні, але вони крутяться”, — наголосив Зейд Раад аль-Хусейн. Він додав, що попри оголошену щоденну гуманітарну паузу для Східної Гути, цивільні повідомляють про продовження обстрілів.

Як повідомляв УНН, у Сирії з часу прийняття резолюції жодного дня не припинявся вогонь.

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