ООН: обстріли в Сирії мають ознаки воєнного злочину

КИЇВ. 3 березня. УНН. В ООН вважають, що обстріли цивільних у Східній Гуті в Сирії мають ознаки воєнних злочинів. Верховний комісар ООН з прав людини Зейд Раад аль-Хусейн застеріг, що злочинці одного дня постануть перед судом. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.