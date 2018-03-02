ООН: обстріли в Сирії мають ознаки воєнного злочину
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. В ООН вважають, що обстріли цивільних у Східній Гуті в Сирії мають ознаки воєнних злочинів. Верховний комісар ООН з прав людини Зейд Раад аль-Хусейн застеріг, що злочинці одного дня постануть перед судом. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.
“Те, що ми бачимо в Східній Гуті та інших місцях в Сирії, є ймовірно воєнними злочинами та злочинами проти людяності”, — заявив він під час засідання Ради ООН з прав людини в Женеві.
За словами аль-Хусейна, одного дня винні у цих злочинах будуть ідентифіковані та притягнуті до відповідальності.
“Жорна правосуддя можливо й повільні, але вони крутяться”, — наголосив Зейд Раад аль-Хусейн. Він додав, що попри оголошену щоденну гуманітарну паузу для Східної Гути, цивільні повідомляють про продовження обстрілів.
Як повідомляв УНН, у Сирії з часу прийняття резолюції жодного дня не припинявся вогонь.