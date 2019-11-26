ООН: крупнейший производитель курятины в Украине стал примером по снижению использования антибиотиков

"Практическим примером рационального использования антибиотиков на пресс-конференции "СТОП антибиотикорезистентности" была названа политика украинской группы МХП — крупнейшего отечественного производителя мяса птицы и экспортера № 1, чья продукция представлена на рынках более чем 80 стран мира", - подбили итоги пресс-конференции в МХП.

Сегодня МХП ориентируется на выращивание для убоя поголовья, к которому ни разу не применяли противомикробных средств, говорит врач ветеринарной медицины группы МХП Николай Фурсов.

"Все это стало возможным благодаря высокому иммунному и санитарному статусу родительского стада, гигиене яйца, общей биобезопасности на всех этапах производства и более детальному уходу за птицей. Подобная практика продиктована не только утверждением Национального плана действий по борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам, но и стремлением компании к выполнению целей устойчивого развития в части здоровья людей и животных", - отметил он.

Над уменьшением использования антибиотиков в производстве продуктов питания работает также Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Там считают необходимым ускорить процесс принятия Украиной национальных стандартов использования антибиотиков при выращивании животных и в пищевой промышленности.

"Мы со своей стороны присоединились к разработке этих нормативных документов и на днях согласовали проект Министерства здравоохранения. В нём предлагается утвердить максимальные дозы ветеринарных препаратов (в том числе антибиотиков) в пищевых продуктах животного происхождения", — рассказал директор департамента безопасности пищевых продуктов и ветеринарии Госпродпотребслужбы Украины Борис Кобаль.

Эксперты глобальных организаций отмечают, что разумное использование антимикробных препаратов чрезвычайно важно для ограничения развития устойчивых супербактерий, которые опасны для здоровья людей и животных. Однако для снижения рисков необходимы меры, направленные на предотвращение распространения безответственного и чрезмерного использования этих препаратов в медицине, ветеринарии и сфере производства продуктов питания.

Уменьшение использования антимикробных средств можно достичь посредством улучшения гигиены, повышения уровня осведомленности и возрастания качества ветеринарных и медицинских услуг, таких как высокий уровень биобезопасности, вакцинация людей и животных.

В целом, усилия FAO направлены на информирование аграриев о важности мер профилактики, таких как благополучие животных, прививки, улучшение гигиены животноводческих помещений, укрепление здоровья персонала, рациональные методы ведения животноводства, недопущение и профилактика вспышек болезней животных вместо лечения антибиотиками после того, как эпидемия уже началась.

"Лучшие практики снижения использования антибиотиков демонстрируют крупные производители, внедряющие политику минимизации использования антибиотиков при выращивании животных", - говорится в сообщении.

Справка. Мироновский хлебопродукт (МХП) - крупнейший в Украине производитель и экспортёр курятины (ТМ Наша Ряба). Компания принадлежит Юрию Косюку.