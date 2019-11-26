ООН: крупнейший производитель курятины в Украине стал примером по снижению использования антибиотиков

ukru
Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 33492 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 106541 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 91710 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 105993 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 117507 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 147199 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 147853 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140328 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 185288 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116713 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
НБУ снова повысил учетную ставку - до 15,5%

НБУ снова повысил учетную ставку - до 15,5%

6 марта, 12:03 • 32520 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 123941 просмотра
Бельгия отложила начало поставки F-16 в Украину до 2026 года - премьер

Бельгия отложила начало поставки F-16 в Украину до 2026 года - премьер

6 марта, 14:01 • 113302 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

15:07 • 108739 просмотра
Трамп выдвигает новые условия для подписания минерального соглашения с Украиной

Трамп выдвигает новые условия для подписания минерального соглашения с Украиной

18:15 • 61194 просмотра
публикации
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

15:07 • 108739 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 123941 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 185288 просмотра
11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

5 марта, 13:36 • 166274 просмотра
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 192177 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

6 марта, 10:14 • 110585 просмотра
Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

5 марта, 14:51 • 123054 просмотра
Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

5 марта, 11:59 • 125700 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 130305 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

5 марта, 08:47 • 126631 просмотра
Актуальное
ООН: крупнейший производитель курятины в Украине стал примером по снижению использования антибиотиков

ООН: крупнейший производитель курятины в Украине стал примером по снижению использования антибиотиков

Киев  •  УНН

 • 28481 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Политика агроиндустриального холдинга МХП (Мироновский хлебопродукт) является лучшим примером сокращения использования антибиотиков в производстве продуктов питания. Об этом рассказали эксперты Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) на пресс-конференции в Киеве, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МХП.

"Практическим примером рационального использования антибиотиков на пресс-конференции "СТОП антибиотикорезистентности" была названа политика украинской группы МХП — крупнейшего отечественного производителя мяса птицы и экспортера № 1, чья продукция представлена на рынках более чем 80 стран мира", - подбили итоги пресс-конференции в МХП.

Сегодня МХП ориентируется на выращивание для убоя поголовья, к которому ни разу не применяли противомикробных средств, говорит врач ветеринарной медицины группы МХП Николай Фурсов.

"Все это стало возможным благодаря высокому иммунному и санитарному статусу родительского стада, гигиене яйца, общей биобезопасности на всех этапах производства и более детальному уходу за птицей. Подобная практика продиктована не только утверждением Национального плана действий по борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам, но и стремлением компании к выполнению целей устойчивого развития в части здоровья людей и животных", - отметил он.

Над уменьшением использования антибиотиков в производстве продуктов питания работает также Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Там считают необходимым ускорить процесс принятия Украиной национальных стандартов использования антибиотиков при выращивании животных и в пищевой промышленности.

"Мы со своей стороны присоединились к разработке этих нормативных документов и на днях согласовали проект Министерства здравоохранения. В нём предлагается утвердить максимальные дозы ветеринарных препаратов (в том числе антибиотиков) в пищевых продуктах животного происхождения", — рассказал директор департамента безопасности пищевых продуктов и ветеринарии Госпродпотребслужбы Украины Борис Кобаль.

Эксперты глобальных организаций отмечают, что разумное использование антимикробных препаратов чрезвычайно важно для ограничения развития устойчивых супербактерий, которые опасны для здоровья людей и животных. Однако для снижения рисков необходимы меры, направленные на предотвращение распространения безответственного и чрезмерного использования этих препаратов в медицине, ветеринарии и сфере производства продуктов питания.

Уменьшение использования антимикробных средств можно достичь посредством улучшения гигиены, повышения уровня осведомленности и возрастания качества ветеринарных и медицинских услуг, таких как высокий уровень биобезопасности, вакцинация людей и животных.

В целом, усилия FAO направлены на информирование аграриев о важности мер профилактики, таких как благополучие животных, прививки, улучшение гигиены животноводческих помещений, укрепление здоровья персонала, рациональные методы ведения животноводства, недопущение и профилактика вспышек болезней животных вместо лечения антибиотиками после того, как эпидемия уже началась.

"Лучшие практики снижения использования антибиотиков демонстрируют крупные производители, внедряющие политику минимизации использования антибиотиков при выращивании животных", - говорится в сообщении.

Справка. Мироновский хлебопродукт (МХП) - крупнейший в Украине производитель и экспортёр курятины (ТМ Наша Ряба). Компания принадлежит Юрию Косюку.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ЭкономикаАгроновости

Обратиться по вопросам размещения рекламы