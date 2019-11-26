ООН: найбільший виробник курятини в Україні став прикладом зі зниження використання антибіотиків

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. Політика агроіндустріального холдингу МХП (Миронівський хлібопродукт) є найкращим прикладом скорочення використання антибіотиків у виробництві продуктів харчування. Про це розповіли експерти Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (FAO) на пресконференції в Києві, передає УНН з посиланням на пресслужбу МХП.

"Практичним прикладом раціонального використання антибіотиків на пресконференції "СТОП антибіотикорезистентності" була названа політика української групи МХП - найбільшого вітчизняного виробника м'яса птиці і експортера № 1, чия продукція представлена на ринках більш ніж 80 країн світу", - підбили підсумки пресконференції в МХП.

Сьогодні МХП орієнтується на вирощування для забою поголів'я, до якого жодного разу не застосовували протимікробних засобів, каже лікар ветеринарної медицини групи МХП Микола Фурсов.

"Усе це стало можливим завдяки високому імунному та санітарному статусу батьківської череди, гігієні яйця, загальній біобезпеці на всіх етапах виробництва та більш детальному догляду за птицею. Подібна практика продиктована не тільки ухваленням Національного плану дій щодо боротьби зі стійкістю до протимікробних препаратів, але й прагненням компанії до виконання цілей сталого розвитку щодо здоров'я людей і тварин", - зазначив він.

Над зменшенням використання антибіотиків у виробництві продуктів харчування працює також Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства. Там вважають за необхідне прискорити процес ухвалення Україною національних стандартів використання антибіотиків при вирощуванні тварин і у харчовій промисловості.

"Ми зі свого боку приєдналися до розробки цих нормативних документів і нещодавно погодили проєкт Міністерства охорони здоров'я. У ньому пропонується затвердити максимальні дози ветеринарних препаратів (у тому числі антибіотиків) у харчових продуктах тваринного походження", - розповів директор департаменту безпеки харчових продуктів і ветеринарії Держпродспоживслужби України Борис Кобаль.

Експерти глобальних організацій відзначають, що розумне використання антимікробних препаратів надзвичайно важливе для обмеження розвитку стійких супербактерій, які небезпечні для здоров'я людей і тварин. Однак для зниження ризиків необхідні заходи, спрямовані на запобігання поширенню безвідповідального і надмірного використання цих препаратів в медицині, ветеринарії і сфері виробництва продуктів харчування.

Зменшення використання антимікробних засобів можна досягти за допомогою поліпшення гігієни, підвищення рівня обізнаності та зростання якості ветеринарних і медичних послуг, таких як високий рівень біобезпеки, вакцинація людей і тварин.

В цілому, зусилля FAO спрямовані на інформування аграріїв про важливість заходів профілактики, таких як благополуччя тварин, щеплення, поліпшення гігієни тваринницьких приміщень, зміцнення здоров'я персоналу, раціональні методи ведення тваринництва, недопущення та профілактика спалахів хвороб тварин замість лікування антибіотиками після того, як епідемія вже почалася.

"Кращі практики зниження використання антибіотиків демонструють великі виробники, які впроваджують політику мінімізації використання антибіотиків при вирощуванні тварин", - йдеться в повідомленні.

Довідка. Миронівський хлібопродукт (МХП) - найбільший в Україні виробник і експортер курятини (ТМ Наша Ряба). Компанія належить Юрію Косюку.

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