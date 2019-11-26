ООН: найбільший виробник курятини в Україні став прикладом зі зниження використання антибіотиків

КИЇВ. 26 листопада. УНН. Політика агроіндустріального холдингу МХП (Миронівський хлібопродукт) є найкращим прикладом скорочення використання антибіотиків у виробництві продуктів харчування. Про це розповіли експерти Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (FAO) на пресконференції в Києві, передає УНН з посиланням на пресслужбу МХП.