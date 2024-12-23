"Он не станет президентом": Трамп высказался о росте политического влияния Илона Маска

Избранный президент США Дональд Трамп отверг любые предположения о том, что его «узурпирует» его влиятельный союзник-миллиардер Илон Маск, после недели, в течение которой Маск помог сорвать двухпартийный законопроект о финансировании правительства, чтобы предотвратить шатдаун, сообщает NBC News, пишет УНН.

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Трамп сказал, что идея о том, что он «уступил президентство» Маску, является фикцией, и что даже если бы Маск хотел эту работу, он не смог бы ее получить из-за требования Конституции, согласно которой президент США должен быть гражданином от рождения. Маск родился в Южной Африке.

«Нет, он не станет президентом, это я вам скажу, - сказал Трамп. - И я в безопасности. Знаете, почему он не может стать им? Он не родился в этой стране».

Появление Трампа на конференции последовало за напряженным противостоянием в Вашингтоне на прошлой неделе, которое чуть не привело к приостановке работы правительства.

Как пишет издание, «Трамп и Маск фактически провалили» предложенную спикером Палаты представителей республиканцем Майком Джонсоном чрезвычайную меру по расходам, заставив законодателей найти приемлемую альтернативу, которая бы позволила правительству работать за несколько часов до возможного шатдауна.

Маск, которому принадлежит сайт социальных сетей X, более 100 раз публиковал свои возражения против первоначального соглашения о расходах - предварительный обзор того, как он может использовать свое влияние и свой мегафон для формирования политики во второй срок Трампа, отмечает издание.

С насмешкой демократы начали называть его «президентом Маском». История показывает, что любой, кто затмевает Трампа или отвлекает от него внимание, долго не задерживается на его орбите, указывает издание.

«Однако высказывания Трампа свидетельствуют, что он не хочет разногласий с Маском; на данный момент они имеют общие интересы. Маск потратил более 250 миллионов долларов, чтобы помочь Трампу избраться», - пишет издание.

Докладчики на конференции преуменьшали любые трения между Маском и Трампом.

В своей речи в четверг вечером Дональд Трамп-младший, старший сын избранного президента США, сказал: «Вы видите, что СМИ пытаются сделать, чтобы разорвать отношения моего отца с Илоном. Они пытаются вызвать этот раскол, чтобы помешать этим ребятам делать то, что они собираются делать лучше всего, и мы не можем этого допустить».

Другой докладчик, сенатор Марквейн Маллин, штат Оклахома, сказал в интервью NBC News, что Маск играет важную роль в помощи устранить расточительство правительства.

«Мы привлекаем консультанта из частного сектора, чтобы по-другому взглянуть на то, на что мы тратим деньги», - сказал Маллин.

Что касается использования Маском своей платформы социальных сетей, Маллин сказал: «Он имеет на это право. Он все еще частное лицо. Он ничем не отличается от других».

Трамп возвращает хаос в Вашингтон попыткой сорвать бюджетное соглашение при поддержке Маска - AP