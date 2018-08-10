Омелян назвал условие возобновления Украиной водоснабжения в Крым
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. Украина возобновит поставки питьевой воды в Крым, только при условии, что Россия вернет Украине Крым и Кубань. Об этом заявил в эфире одного из украинских телеканалов министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает УНН.
"Если они готовы отдать за это Кубань и Крым, чтобы мы восстановили водоснабжение. Другой альтернативы я не вижу", - сказал Омелян.
Как сообщал УНН, Украина просит международных партнеров наложить санкции на морские порты РФ.
Напомним, Россия аннексировала Крым и Севастополь после незаконного референдума 16 марта 2014 года.