Омелян назвав умову відновлення Україною водопостачання до Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Україна відновить постачання питної води до Криму, лише за умови, що Росія поверне Україні Крим та Кубань. Про це заявив в ефірі одного з українських телеканалів міністр інфраструктури Володимир Омелян, передає УНН.
"Якщо вони готові віддати за це Кубань та Крим, щоб ми відновили водопостачання. Іншої альтернативи я не бачу", - сказав Омелян.
Як повідомляв УНН, Україна просить міжнародних партнерів накласти санкції на морські порти РФ.
Нагадаємо, Росія анексувала Крим і Севастополь після незаконного референдуму 16 березня 2014 року.