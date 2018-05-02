Омелян говорит, что ему звонили пранкеры от "имени Сытника"

По словам Омеляна, в его приемную позвонил "помощник Артема Сытника", который сказал, что якобы Сытник хочет поговорить с ним.

Также министр передал разговор с "Артемом Сытником"

"- Алльо, етаа Сытник.

- Добрый день, какой Сытник?

- Артьоом Сиитниик, НАБУ

- Простите, но советую Вам поработать над голосом и изменить язык общения, Артем Сытник разговаривает на украинском. Бросили трубку...", - написал В.Омелян.

Как сообщал УНН, российский пранкеры позвонил Волкеру от имени Турчинова.