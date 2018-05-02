Омелян говорит, что ему звонили пранкеры от "имени Сытника"
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян рассказал, что ему звонили пранкеры и хотели поговорить с ним от имени директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника. Об этом министр написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
По словам Омеляна, в его приемную позвонил "помощник Артема Сытника", который сказал, что якобы Сытник хочет поговорить с ним.
Также министр передал разговор с "Артемом Сытником"
"- Алльо, етаа Сытник.
- Добрый день, какой Сытник?
- Артьоом Сиитниик, НАБУ
- Простите, но советую Вам поработать над голосом и изменить язык общения, Артем Сытник разговаривает на украинском. Бросили трубку...", - написал В.Омелян.
Как сообщал УНН, российский пранкеры позвонил Волкеру от имени Турчинова.