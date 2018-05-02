Омелян каже, що йому дзвонили пранкери від “імені Ситника”
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Міністр інфраструктури України Володимир Омелян розповів, що йому дзвонили пранкери і хотіли поговорити з ним від імені директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника. Про це міністр написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
За словами Омеляна, до його приймальні подзвонив “помічник Артема Ситника”, який сказав, що нібито Ситник хоче поговорити з ним.
Також міністр передав розмову з “Артемом Ситником”
“— Алльо, етаа Ситнік.
— Доброго дня, який Ситнік?
— Артьоом Сиитніік, НАБУ
— Вибачте, але раджу Вам попрацювати над голосом і змінити мову спілкування, Артем Ситник розмовляє українською. Кинули трубку...”, — написав В.Омелян.
Як повідомляв УНН, російський пранкер зателефонував Волкеру від імені Турчинова.