Омбудсмен о задержании 47 украинцев в РФ: информацию еще нужно проверить
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Информация о задержании около 50 украинцев в РФ по делу о международном наркосиндикате нуждается в проверке. Об этом в комментарии УНН сообщила Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская.
Так, отвечая на просьбу журналиста УНН прокомментировать информацию официального представителя МВД России по задержанию около 50 украинцев в РФ по делу о международном наркосиндикате, В.Лутковская ответила: "Я об этом слышу впервые. Эту информацию сначала надо проверить, а потом можно комментировать, что делать дальше".
Ранее пресс-секретарь Министерства внутренних дел Артем Шевченко отметил, что информация о задержании около 50 украинцев в РФ по делу о международном наркосиндикате, вероятно, является продолжением истории о выявлении канала вербовки украинских граждан для использования их в качестве наркокурьеров.
Кроме того, А.Шевченко, ссылаясь на информацию от правозащитников, отметил, что в российских тюрьмах сидят сотни украинцев, которых обманом заставили продавать наркотики.
Как сообщал УНН, по делу о международном наркосиндикате, деятельность которого приостановлена в РФ, задержаны 67 человек, 47 из них - граждане Украины.
Напомним, в декабре Департамент МВД по предотвращению преступлений по торговле людьми обнаружил масштабный канал вербовки украинских граждан для использования их в качестве наркокурьеров.