Омбудсмен про затримання 47 українців у РФ: інформацію ще треба перевірити
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Інформація щодо затримання близько 50 українців у РФ у справі про міжнародний наркосиндикат потребує перевірки. Про це у коментарі УНН повідомила Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська.
Так, відповідаючи на прохання журналіста УНН прокоментувати інформацію офіційного представника МВС Росії щодо затримання близько 50 українців у РФ у справі про міжнародний наркосиндикат, В.Лутковська відповіла: "Я про це чую вперше. Цю інформацію спочатку треба перевірити, а потім можна коментувати, що робитимемо далі".
Раніше речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко зазначив, що інформація щодо затримання близько 50 українців у РФ у справі про міжнародний наркосиндикат, ймовірно, є продовженням історії про виявлення каналу вербування українських громадян для використання їх в якості наркокур'єрів.
Крім того, А.Шевченко, посилаючись на інформацію від правозахисників, зазначив, що у російських в'язницях сидять сотні українців, яких обманом змусили продавати наркотики.
Як повідомляв УНН, у справі про міжнародний наркосиндикат, діяльність якого припинена в РФ, затримані 67 осіб, 47 з них - громадяни України.
Нагадаємо, у грудні Департамент МВС із запобігання злочинів щодо торгівлі людьми виявив масштабний канал вербування українських громадян для використання їх в якості наркокур'єрів.