Омбудсмен обсудил с послом Канады возвращение депортированных украинских детей

Эксклюзив
Меркурий даёт нам шанс: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 - 10 декабря
  •  119434 просмотра

Меркурий даёт нам шанс: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 - 10 декабря

Эксклюзив
Повышение безопасности операций: fintech-эксперт дал прогноз развития ИИ в банковской сфере
  •  119786 просмотра

Повышение безопасности операций: fintech-эксперт дал прогноз развития ИИ в банковской сфере

Эксклюзив
В Нацполиции подтвердили: из-за якобы избиения Дубинского в СИЗО на место направили следственно-оперативную группу
2 декабря  •  157468 просмотра

В Нацполиции подтвердили: из-за якобы избиения Дубинского в СИЗО на место направили следственно-оперативную группу

Эксклюзив
Фронт динамичный, говорить о достижениях рф сейчас не можем - спикер Сухопутных войск ВСУ о Хромовом
1 декабря  •  203393 просмотра

Фронт динамичный, говорить о достижениях рф сейчас не можем - спикер Сухопутных войск ВСУ о Хромовом

Эксклюзив
Эксперт об изменениях каталога питания для военных от "Оператора тыла": сделает невозможным манипуляции
30 ноября  •  230599 просмотра

Эксперт об изменениях каталога питания для военных от "Оператора тыла": сделает невозможным манипуляции

Эксклюзив
Главную елку страны и фотозону хотят выставить на продажу, а средства передать ВСУ: в Folk Ukraine рассказали подробности
30 ноября  •  211907 просмотра

Главную елку страны и фотозону хотят выставить на продажу, а средства передать ВСУ: в Folk Ukraine рассказали подробности

Эксклюзив
Хурма для военных: Даниил Меньшиков рассказал о ловких дельцах и том, что они пытались завезти под видом гуманитарки
30 ноября  •  185852 просмотра

Хурма для военных: Даниил Меньшиков рассказал о ловких дельцах и том, что они пытались завезти под видом гуманитарки

Эксклюзив
Незаконный отзыв лицензий у банков является базовым нарушением права собственности акционеров - юрист
30 ноября  •  185732 просмотра

Незаконный отзыв лицензий у банков является базовым нарушением права собственности акционеров - юрист

Эксклюзив
Экономист рассказал, как блокада на границе с Польшей повлияет на стоимость новогоднего стола
30 ноября  •  173079 просмотра

Экономист рассказал, как блокада на границе с Польшей повлияет на стоимость новогоднего стола

Эксклюзив
Улучшение обслуживания клиентов и фрод-мониторинг: что искусственный интеллект может дать банковской сфере
29 ноября  •  230889 просмотра

Улучшение обслуживания клиентов и фрод-мониторинг: что искусственный интеллект может дать банковской сфере

Эксклюзив
Эксперт объяснил, когда стоимость автогаза достигнет предела, за которым его использование станет невыгодным
29 ноября  •  202928 просмотра

Эксперт объяснил, когда стоимость автогаза достигнет предела, за которым его использование станет невыгодным

Эксклюзив
Политолог: нас ждут новые разоблачения коррупции в сфере питания военных
1 декабря  •  35134 просмотра

Политолог: нас ждут новые разоблачения коррупции в сфере питания военных

Эксклюзив
Координатор штаба рассказал о попытке украинских водителей провести переговоры с польскими перевозчиками на границе
1 декабря  •  31950 просмотра

Координатор штаба рассказал о попытке украинских водителей провести переговоры с польскими перевозчиками на границе

Эксклюзив
20 украинских водителей эвакуированы с польской границы из-за забастовки
1 декабря  •  27115 просмотра

20 украинских водителей эвакуированы с польской границы из-за забастовки

Эксклюзив
Военный о реформировании системы питания в армии: главное убрать монополию и не набивать калорийность рациона солдата некачественными продуктами
28 ноября  •  47662 просмотра

Военный о реформировании системы питания в армии: главное убрать монополию и не набивать калорийность рациона солдата некачественными продуктами

Темы
Главная
Общество
Война
Спорт
Экономика
Политика
Культура
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Технологии
Технологии
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
УНН Lite
УНН Lite
Наши за границей
Наши за границей
Лайфхак
Лайфхак
публикации
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Loading...

Loading...

Loading...
Новости по теме

Омбудсмен обсудил с послом Канады возвращение депортированных украинских детей

Дмитрий Лубинец, Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека, обсудил с послом Канады Натальей Цмоць вопрос возвращения украинских детей, депортированных Россией.

Политика •   •  18930 просмотра
Омбудсмен обсудил с послом Канады возвращение депортированных украинских детей

Украина призывает Венесуэлу воздержаться от территориальных претензий к Гайане

Украина призывает Венесуэлу соблюдать решение Международного суда ООН по региону Эссекибо, предостерегая от действий, которые могут обострить спор.

Новости Мира •   •  26509 просмотра
Украина призывает Венесуэлу воздержаться от территориальных претензий к Гайане

Искусственный интеллект сможет выявлять "мошеннические" вина - Guardian

Ученые разработали искусственный интеллект для выявления мошенничества с вином путем анализа химических сигнатур в винах, который может точно определить их происхождение, даже до поместья, где они производятся. ИИ использует газовую хроматографию и машинное обучение на основе соединений в вине.

Общество •   •  25050 просмотра
Искусственный интеллект сможет выявлять "мошеннические" вина - Guardian

В Еврокомиссии ответили Орбану после заявлений о вопросе начала переговоров с Украиной о членстве

Европейская комиссия не соглашается с мнением премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о "необоснованности" предложения о начале переговоров о членстве Украины в ЕС, подтверждая свою поддержку прогресса Украины и ожидая решения стран-членов на предстоящем саммите.

Политика •   •  22500 просмотра
В Еврокомиссии ответили Орбану после заявлений о вопросе начала переговоров с Украиной о членстве

Польша будет требовать восстановления ограничений ЕС для украинских дальнобойщиков

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий добивается возвращения разрешений ЕС для ограничения украинских дальнобойщиков, ссылаясь на недобросовестную конкуренцию, от которой страдают польские и словацкие коллеги.

Экономика •   •  21949 просмотра
Польша будет требовать восстановления ограничений ЕС для украинских дальнобойщиков

Метеорологическая зима в Киеве началась на десять дней раньше обычного - обсерватория

Метеорологическая зима в Киеве началась на десять дней раньше, чем обычно, и ознаменовалась падением среднесуточной температуры ниже 0°C 19 ноября. Несмотря на раннюю зиму, осень была теплее, чем обычно, с отклонением +2,7°C и стала второй самой теплой с 1881 года.

Общество •   •  17749 просмотра
Метеорологическая зима в Киеве началась на десять дней раньше обычного - обсерватория

В Хмельницкой области задержан чиновник, который заказал избиение старосты села

В Хмельницкой области задержали чиновника, который искал людей согласных избить старосту соседнего села, за денежное вознаграждение в 2500 тысяч долларов.

Криминал и ЧП •   •  17491 просмотра
В Хмельницкой области задержан чиновник, который заказал избиение старосты села

Парламент Болгарии планирует разблокировать поставки Украине 100 БТР

Премьер-министр Болгарии уверен, что парламент преодолеет вето президента Радева на поставку Украине бронетехники. Ожидается, что депутаты отклонят вето на этой неделе.

Война •   •  22185 просмотра
Парламент Болгарии планирует разблокировать поставки Украине 100 БТР

Шмыгаль обсудил со словацким коллегой Фицо двустороннее сотрудничество между Украиной и Словакией

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обсудил со словацким коллегой Робертом Фицо двустороннее сотрудничество и усилия по восстановлению Украины. В частности, во время этих переговоров были подняты вопросы энергетики и порядка в приграничной зоне. Украина поблагодарила Словакию за помощь с электроэнергией и выразила надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Экономика •   •  22852 просмотра
Шмыгаль обсудил со словацким коллегой Фицо двустороннее сотрудничество между Украиной и Словакией

Крым: в Межводном стало больше российских военных

Российское военное присутствие в Межводном, Крым, усилилось: местные жители наблюдают прибытие солдат и военных грузовиков, которые патрулируют территорию, часто на гражданских автомобилях.

Война •   •  23316 просмотра
Крым: в Межводном стало больше российских военных