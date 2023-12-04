Омбудсмен обсудил с послом Канады возвращение депортированных украинских детей
Дмитрий Лубинец, Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека, обсудил с послом Канады Натальей Цмоць вопрос возвращения украинских детей, депортированных Россией.
Украина призывает Венесуэлу воздержаться от территориальных претензий к Гайане
Украина призывает Венесуэлу соблюдать решение Международного суда ООН по региону Эссекибо, предостерегая от действий, которые могут обострить спор.
Искусственный интеллект сможет выявлять "мошеннические" вина - Guardian
Ученые разработали искусственный интеллект для выявления мошенничества с вином путем анализа химических сигнатур в винах, который может точно определить их происхождение, даже до поместья, где они производятся. ИИ использует газовую хроматографию и машинное обучение на основе соединений в вине.
В Еврокомиссии ответили Орбану после заявлений о вопросе начала переговоров с Украиной о членстве
Европейская комиссия не соглашается с мнением премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о "необоснованности" предложения о начале переговоров о членстве Украины в ЕС, подтверждая свою поддержку прогресса Украины и ожидая решения стран-членов на предстоящем саммите.
Польша будет требовать восстановления ограничений ЕС для украинских дальнобойщиков
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий добивается возвращения разрешений ЕС для ограничения украинских дальнобойщиков, ссылаясь на недобросовестную конкуренцию, от которой страдают польские и словацкие коллеги.
Метеорологическая зима в Киеве началась на десять дней раньше обычного - обсерватория
Метеорологическая зима в Киеве началась на десять дней раньше, чем обычно, и ознаменовалась падением среднесуточной температуры ниже 0°C 19 ноября. Несмотря на раннюю зиму, осень была теплее, чем обычно, с отклонением +2,7°C и стала второй самой теплой с 1881 года.
В Хмельницкой области задержан чиновник, который заказал избиение старосты села
В Хмельницкой области задержали чиновника, который искал людей согласных избить старосту соседнего села, за денежное вознаграждение в 2500 тысяч долларов.
Парламент Болгарии планирует разблокировать поставки Украине 100 БТР
Премьер-министр Болгарии уверен, что парламент преодолеет вето президента Радева на поставку Украине бронетехники. Ожидается, что депутаты отклонят вето на этой неделе.
Шмыгаль обсудил со словацким коллегой Фицо двустороннее сотрудничество между Украиной и Словакией
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обсудил со словацким коллегой Робертом Фицо двустороннее сотрудничество и усилия по восстановлению Украины. В частности, во время этих переговоров были подняты вопросы энергетики и порядка в приграничной зоне. Украина поблагодарила Словакию за помощь с электроэнергией и выразила надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.
Крым: в Межводном стало больше российских военных
Российское военное присутствие в Межводном, Крым, усилилось: местные жители наблюдают прибытие солдат и военных грузовиков, которые патрулируют территорию, часто на гражданских автомобилях.