Олимпийский призер Т.Шелестюк завоевал 15 победу на боксерском ринге

Поединок стал тяжелым для олимпийского призера игр в Лондоне, поскольку соперник оказался неуступчивым. Но по итогам 10 раундов уроженцу Макеевки удалось склонить мнение судей в свою пользу - 96:93, 95:94, 96:93.

"Это был тяжелый бой, он сделает меня лучшим. Эррера - сложный соперник, он медленный, но работает отлично", - Т.Шелестюк подвел итоги боя.

Напомним, что Т.Шелестюк становился чемпионом мира среди любителей в 2011 году и получил бронзовую медаль ОИ-2012.