Олимпийский призер Т.Шелестюк завоевал 15 победу на боксерском ринге
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Украинский полусредневес Тарас Шелестюк (15-0, 9 КО) отстоял титул чемпиона Северной Америки по версии NABO, победив американца Джейми Эрреру (15-4-1, 8 КО), сообщает УНН со ссылкой на сайт East side boxing.
Поединок стал тяжелым для олимпийского призера игр в Лондоне, поскольку соперник оказался неуступчивым. Но по итогам 10 раундов уроженцу Макеевки удалось склонить мнение судей в свою пользу - 96:93, 95:94, 96:93.
"Это был тяжелый бой, он сделает меня лучшим. Эррера - сложный соперник, он медленный, но работает отлично", - Т.Шелестюк подвел итоги боя.
Напомним, что Т.Шелестюк становился чемпионом мира среди любителей в 2011 году и получил бронзовую медаль ОИ-2012.