Олімпійський призер Т.Шелестюк одержав 15 перемогу на боксерському ринзі
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Український напівсередньоваговик Тарас Шелестюк (15-0, 9 КО) відстояв титул чемпіона Північної Америки за версією NABO, здобувши перемогу над американцем Джеймі Еррерою (15-4-1, 8 КО), повідомляє УНН з посиланням на сайт East side boxing.
Поєдинок став важким для олімпійського призера ігор в Лондоні, оскільки суперник виявився непоступливим. Але за підсумками 10 раундів уродженцю Макіївки вдалося схилити думку суддів в свою користь - 96:93, 95:94, 96:93.
"Це був важкий бій, він зробить мене кращим. Еррера - складний суперник, він повільний, але працює відмінно", - Т.Шелестюк підбив підсумки бою.
Нагадаємо, що Т.Шелестюк ставав чемпіоном світу серед аматорів у 2011 році та здобував бронзову медаль ОІ-2012.