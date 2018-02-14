Олимпийский парк в Пхенчхан срочно эвакуировали из-за сильного шторма
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Из-за сильного ветра всех посетителей Олимпийского парка организаторы соревнований попросили перейти в помещение и закрыть дверь. Об этом сообщает УНН со ссылкой на SBS.
Всех болельщиков в городе Каннын, которые еще не добрались до ледовых арен, где сегодня будут хоккейные матчи и продлятся матче по керлингу, попросили вернуться домой. Рабочие в Олимпийском парке разбирают тенты, могут быть повреждены мощным ветром.
В горном кластере, где находятся объекты для сноуборда, горных лыж, биатлона и лыжных гонок, в данный момент не работают подъемники. Соревнования пока отложены.
Напомним также, Женскую индивидуальную биатлонную гонку на Олимпиаде в Пхенчхан перенесли на завтра за сильного ветра.