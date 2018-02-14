Олімпійський парк у Пхьончхані терміново евакуювали через сильний шторм

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Київ • УНН

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КИЇВ. 14 лютого. УНН. Через сильний вітер всіх відвідувачів Олімпійського парку організатори змагань попросили перейти в приміщення. Про це повідомляє УНН з посиланням на SBS.

Всіх уболівальників в містечку Каннин, які ще не дісталися до льодових арен, де сьогодні будуть хокейні матчі і триватимуть матчі з кьорлінгу, попросили повернутися додому. Робітники в Олімпійському парку розбирають тенти, які можуть бути пошкоджені потужним вітром.

У гірському кластері, де знаходяться об'єкти для сноуборда, гірських лиж, біатлону і лижних гонок, на даний момент не працюють підйомники. Змагання поки відкладені.

Нагадаємо також, Жіночу індивідуальну біатлонну гонку на Олімпіаді в Пхьончхані перенесли на завтра через сильний вітер.

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