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Олимпийский и Паралимпийский комитет США призвал запретить выступления спортсменам из России и Беларуси

Олимпийский и Паралимпийский комитет США призвал запретить выступления спортсменам из России и Беларуси

Киев • УНН

 • 177995 просмотра

КИЕВ. 1 марта. УНН. Олимпийский и Паралимпийский комитет США опубликовал заявление, в котором призвал запретить российским и белорусским спортсменам участвовать в международных соревнованиях из-за нападения России на Украину, информирует УНН.

Текст заявления

“Олимпийский и Паралимпийский комитет США (USOC) и Консультативный совет спортсменов Олимпийского и Паралимпийского комитета США (AAC) присоединяются к Международному олимпийскому комитету (МОК) и всемирному олимпийскому сообществу в призывах к полному запрету на участие российских, белорусских спортсменов и официальных лиц в международных спортивных мероприятиях, включая зимние Паралимпийские игры в Пекине 2022 года, который вступит в силу немедленно. Пока мир с ужасом наблюдает за тем, как Россия нагло атакует невинных людей и спортсменов Украины, это единственное приемлемое действие, которое нужно предпринять для восстановления мира”, - говорится в заявлении.

Ранее

МОК рекомендовал международным спортивным федерациям и организаторам соревнований не допускать к участию российских и белорусских спортсменов из-за вторжения России в Украину.

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