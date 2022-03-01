Олимпийский и Паралимпийский комитет США призвал запретить выступления спортсменам из России и Беларуси

Текст заявления

“Олимпийский и Паралимпийский комитет США (USOC) и Консультативный совет спортсменов Олимпийского и Паралимпийского комитета США (AAC) присоединяются к Международному олимпийскому комитету (МОК) и всемирному олимпийскому сообществу в призывах к полному запрету на участие российских, белорусских спортсменов и официальных лиц в международных спортивных мероприятиях, включая зимние Паралимпийские игры в Пекине 2022 года, который вступит в силу немедленно. Пока мир с ужасом наблюдает за тем, как Россия нагло атакует невинных людей и спортсменов Украины, это единственное приемлемое действие, которое нужно предпринять для восстановления мира”, - говорится в заявлении.

Ранее

МОК рекомендовал международным спортивным федерациям и организаторам соревнований не допускать к участию российских и белорусских спортсменов из-за вторжения России в Украину.