Олімпійський і Паралімпійський комітет США закликав заборонити виступи спортсменам із Росії та Білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Олімпійський і Паралімпійський комітет США опублікував заяву, у якій закликав заборонити російським і білоруським спортсменам брати участь у міжнародних змаганнях через напад Росії на Україну, інформує УНН.
Текст заяви
“Олімпійський і Паралімпійський комітет США (USOC) та Консультативна рада спортсменів Олімпійського та Паралімпійського комітету США (AAC) приєднуються до Міжнародного олімпійського комітету (МОК) та світової олімпійської спільноти у закликах до повної заборони на участь російських, білоруських спортсменів і офіційних осіб у міжнародних спортивних заходах, включно із зимовими Паралімпійськими іграми в Пекіні 2022 року, яка набере чинності негайно. Поки світ з жахом спостерігає за тим, як Росія нахабно атакує невинних людей і спортсменів України, це єдина прийнятна дія, яку потрібно вжити для відновлення миру”, - йдеться в заяві.
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МОК рекомендував міжнародним спортивним федераціям та організаторам змагань не допускати до участі російських та білоруських спортсменів через вторгнення Росії в Україну.