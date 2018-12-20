Олимпийская чемпионка Дальмаер впервые в сезоне выступит на Кубке мира по биатлону

“Следующая остановка: Нове-Место. Моя первая гонка в Кубке мира в этом сезоне. Для меня это место премьер и чего-то особенного. В 2011-м здесь я впервые участвовала в международных соревнованиях — на юниорском чемпионате мира и вернулась с двумя бронзовыми медалями. Двумя годами позже я в Нове-Место впервые участвовала во взрослом чемпионате мира. А в 2015-м я здесь одержала первую победу в Кубке мира. Замечательные воспоминания возвращаются”, — говорится в записи немки.

Заметим, что Дальмаер несмотря на относительно молодой возраст (25 лет) уже дважды взяла “золото” ОИ-2018 и 7 раз победила на Кубке мира (в 2015, 2016 и 2017).