Олімпійська чемпіонка Дальмаєр вперше в сезоні виступить на Кубку світу з біатлону
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Олімпійська чемпіонка і лідер збірної Німеччини з біатлону Лаура Дальмаєр після проблем зі здоров'ям стартуватиме в рамках третього етапу Кубка світу в Чехії, повідомляє УНН з посиланням на Instagram спортсменки.
"Наступна зупинка: Нове-Мєсто. Моя перша гонка в Кубку світу в цьому сезоні. Для мене це місце прем'єр і чогось особливого. У 2011-му тут я вперше брала участь в міжнародних змаганнях - на юніорському чемпіонаті світу і повернулася з двома бронзовими медалями. Двома роками пізніше я в Нове-Мєсто вперше брала участь у дорослому чемпіонаті світу. А у 2015-му я тут здобула першу перемогу в Кубку світу. Чудові спогади повертаються!", - сказано у записі німкені.
Зауважимо, що Дальмаєр попри відносно молодий вік (25 років) вже двічі взяла "золото" ОІ-2018 і 7 разів перемогла на Кубку світу (у 2015, 2016 і 2017 рік).