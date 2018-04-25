"Олимпик" разорвал контракт с воспитанником "Динамо"

В “Олимпик” 26-летний футболист вернулся этой зимой и провел семь матчей в чемпионате. Всего же за всю карьеру в футболке “олимпийцев”, Парцвания сыграл 41 матч, голов не забивал.

Примечательно, что Парцвания — воспитанник киевского “Динамо”. Права в на футболиста принадлежали “бело-синим” с 2008 по 2013 годы, но в это время защитник сыграл за “Динамо-2” (80 игр).

Кроме того, молодой воспитанник академии “Олимпика” Игорь Снурницин подписал новый контракт — сроком до лета 2023 года.

Отметим, что текущем сезоне 18-летний игрок выступал в матчах чемпионатов U-19 и U-21 стал основным игроком юношеской сборной Украины, и провел две встречи за основную команду “Олимпик”