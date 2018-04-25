"Олімпік" розірвав контракт із вихованцем "Динамо"
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. У складі донецького “Олімпіка” відбулися кадрові зміни. За обопільною згодою сторін контракт розірваний з захисником Темуром Парцванія, повідомляє УНН з посиланням на сайт донеччан.
В “Олімпік” 26-річний футболіст повернувся цієї зими і провів сім матчів у чемпіонаті. Всього ж, за всю кар’єру в футболці “олімпійців”, Парцванія зіграв 41 матч, голів не забивав.
Примітно, що Парцванія — вихованець київського “Динамо”. Правав на футболіста належали “біло-синім” з 2008 по 2013 роки, але в цей час оборонець відіграв за “Динамо-2” (80 ігор).
Окрім того, молодий вихованець академії “Олімпіка” Ігор Снурніцин підписав новий контракт — терміном до літа 2023 року.
Зазначимо, що поточному сезоні 18-річний гравець виступав у матчах чемпіонатів U-19 і U-21, став основним гравцем юнацької збірної України, та провів дві зустрічі за основну команду “Олімпіку”