Олимпийские кольца останутся на Эйфелевой башне - мэр Парижа Анн Идальго

Мэр Парижа Анн Идальго заявила, что олимпийские кольца останутся на Эйфелевой башне после успешного проведения Олимпийских игр в городе. В интервью крупнейшей газете Франции Ouest-France Идальго отметила, что решение остается за ней и она получила согласие от Международного олимпийского комитета (МОК), передает УНН.

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«Как у мэра Парижа, решение остается за мной, и я имею согласие МОК. Так что они останутся на Эйфелевой башне», - сказала Идальго.

Мэр также выразила удовлетворение церемонией открытия и самими играми, подчеркнув, что многие люди заново полюбили Париж после лет критики и негативных прогнозов.

«Да, многие люди заново полюбили Париж. Я в восторге после того, как десять лет нас позорили и говорили, что это будет ад. Сегодня многие люди говорят мне, что город замечательный, и рассказывают, как они рады остаться в Париже, вернуть себе столицу», - отметила Идальго.

Идальго также отметила важность Паралимпийских игр для продвижения инклюзивности и терпимости, подчеркнув, что негативные стереотипы больше не имеют никакого значения.

«Во время Паралимпийских игр очень чувствуется радость от того, что мы вместе. Недоброжелатели поняли, что их попытки очернить нас больше не имеют никакого веса, потому что вместо этого мы посылаем сигнал об инклюзивности и терпимости», - добавила мэр Парижа.

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