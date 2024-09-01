Олімпійські кільця залишаться на Ейфелевій вежі — мер Парижа Анн Ідальго

Мер Парижа Анн Ідальго заявила, що олімпійські кільця залишаться на Ейфелевій вежі після успішного проведення Олімпійських ігор у місті. В інтерв'ю найбільшій газеті Франції Ouest-France Ідальго зазначила, що рішення залишається за нею і вона отримала згоду від Міжнародного олімпійського комітету (МОК), передає УНН.

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"Як у мера Парижа, рішення залишається за мною, і я маю згоду МОК. Так що вони залишаться на Ейфелевій вежі", — сказала Ідальго.

Мер також висловила задоволення церемонією відкриття та самими іграми, підкресливши, що багато людей наново полюбили Париж після років критики та негативних прогнозів.

"Так, багато людей наново полюбили Париж. Я в захваті після того, як десять років нас ганьбили і казали, що це буде пекло. Сьогодні багато людей говорять мені, що місто чудове, і розповідають, як вони раді залишитися в Парижі, повернути собі столицю", — зазначила Ідальго.

Ідальго також наголосила на важливості Паралімпійських ігор для просування інклюзивності та терпимості, підкресливши, що негативні стереотипи більше не мають жодного значення.

"Під час Паралімпійських ігор дуже відчувається радість від того, що ми разом. Недоброзичливці зрозуміли, що їхні спроби очорнити нас більше не мають жодної ваги, тому що натомість ми посилаємо сигнал про інклюзивність та терпимість", — додала мер Парижа.

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