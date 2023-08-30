Елена Соседка: реестр требований кредиторов банка "Конкорд" Фонд гарантирования должен утвердить до 4 сентября

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«Друзья, приветствую! Должна напомнить кое-что важное. Реестр акцептованных требований кредиторов «Конкорда» будет сформирован и утвержден до 4 сентября.

Кстати, учитывая военное положение, формирование этого реестра ведется на основании балансовых данных в размере остатков на счетах контрагентов на дату введения процедуры ликвидации банка, то есть на 1 августа. После 4 сентября информация о формировании реестра и его утверждение будут обнародованы на сайтах Фонда гарантирования вкладов и АО «АКБ «Конкорд». Чтобы узнать информацию о включении в перечень (реестр) акцептованных требований кредиторов банка и уточнить размер своих кредиторских требований, вы, друзья, сможете, обратившись на «Горячую линию» Фонда», - сообщила Елена Соседка.

Она напомнила кредиторам об их праве в случае несогласия с акцептованной Фондом суммой требований обратиться в ФГВФЛ. Кроме того, кредиторы должны подать или на электронный адрес Фонда или, собственно, на почтовый адрес банка «Конкорд», заявление о признании суммы требований с реквизитами банковского счета, открытого в действующем (платежеспособном) банке.

В свою очередь совладелица банка Юлия Соседка отметила, что верит в прозрачность процедуры проведения выплат и обещала и в дальнейшем проводить информирование всех заинтересованных сторон об этапах процедуры ликвидации «Конкорда».

«Мы искренне верим, что все процедуры, связанные с выплатами после вывода банка с рынка, пройдут быстро, прозрачно и в соответствии с законом.

Попутно скажу, что мне жаль, что вынуждена информировать Вас, наших друзей и партнеров, о том, как вам действовать после ликвидации банка. Но информирование – это именно то, чем мы сейчас можем Вам помочь», - написала Юлия Соседка на своей странице в Facebook.

Напомним

Правление Национального банка Украины приняло решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации Акционерного общества «АКБ «Конкорд» с 1 августа 2023 года.

29 августа Фонд гарантирования сообщил, что вкладчики АО «АКБ «Конкорд» уже получили почти 374 млн грн, что составляет 58% от общей суммы гарантированных им выплат.