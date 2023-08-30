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Олена Сосєдка: реєстр вимог кредиторів банку "Конкорд" Фонд гарантування має затвердити до 4 вересня

Олена Сосєдка: реєстр вимог кредиторів банку "Конкорд" Фонд гарантування має затвердити до 4 вересня

Київ • УНН

 • 938479 перегляди

КИЇВ. 30 серпня. УНН. Реєстр акцептованих вимог кредиторів банку «Конкорд» має бути сформовано та затверджено до 4 вересня. Про це на своїй сторінці у Facebook нагадала кредиторам банку його співвласниця Олена Сосєдка, передає УНН.

Цитата

«Друзі, вітаю! Маю нагадати дещо важливе. Реєстр акцептованих вимог кредиторів «Конкорду» буде сформовано та затверджено до 4 вересня.

До речі, з огляду на воєнний стан, формування цього реєстру ведеться на підставі балансових даних в розмірі залишків на рахунках контрагентів на дату запровадження процедури ліквідації банку, тобто на 1 серпня. Після 4 вересня інформація про формування реєстру та його затвердження будуть оприлюднені на сайтах Фонду гарантування вкладів та АТ «АКБ «Конкорд». Аби дізнатись інформацію про включення до переліку (реєстру) акцептованих вимог кредиторів банку та уточнити розмір своїх кредиторських вимог, ви, друзі, зможете, звернувшись на «Гарячу лінію» Фонду», - повідомила Олена Сосєдка.

Вона нагадала кредиторам про їхнє право у випадку незгоди із акцептованою Фондом сумою вимог звернутися до ФГВФО. Окрім того, кредитори мають подати або на електронну адресу Фонду або ж, власне, на поштову адресу банку «Конкорд», заяву про визнання суми вимог із реквізитами банківського рахунку, відкритого у діючому (платоспроможному) банку.

Своєю чергою співвласниця банку Юлія Сосєдка наголосила, що вірить у прозорість процедури проведення виплат та обіцяла і в подальшому проводити інформування усіх зацікавлених сторін про етапи процедури ліквідації «Конкорду».

«Ми щиро віримо, що усі процедури, пов’язані з виплатами після виведення банку з ринку, пройдуть швидко, прозоро та у відповідності до закону.

Принагідно скажу, що мені прикро, що змушена інформувати Вас, наших друзів та партнерів, про те, як вам діяти після ліквідації банку. Але інформування – це саме те, чим ми зараз можемо Вам допомогти», - написала Юлія Сосєдка на своїй сторінці у Facebook. 

Нагадаємо

Правління Національного банку України прийняло рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Акціонерного товариства «АКБ «Конкорд» з 1 серпня 2023 року.

29 серпня Фонд гарантування повідомив, що вкладники АТ «АКБ «Конкорд» вже отримали майже 374 млн грн, що становить 58% від загальної суми гарантованих їм виплат.

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