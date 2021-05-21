Алексей Чернышев: законопроект о реформировании сферы градостроительства может быть принят в июне этого года
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. Законопроект о реформировании в сфере градостроительства должен быть принят в ближайшее время. Сейчас профильный Комитет ВРУ работает над завершающими этапами по подготовке законопроекта. Об этом в интервью сообщил Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев.
Он также отметил, что рассчитывает на быстрое принятие документа в силу того, что было проведено широкое обсуждение, в том числе, уже были учтены уточнения некоторых положений от Ассоциации городов Украины.
“Этот закон — локомотив реформы, поэтому он очень важен. Как заявил председатель профильного Комитета ВРУ, в мае законопроект будет представлен и зарегистрирован в парламенте, что дает шансы принять его в июне 2021 ”, - отметил Алексей Чернышов.
Алексей Чернышов отметил также, что “некоторые моменты реформы удалось воплотить, не дожидаясь изменений в законодательство”. В частности, в пилотном режиме заработала Единая государственная система в сфере строительства, которая уже активно используется и имеет рекордные показатели по количеству сервисов для строительного бизнеса. Также Правительство приняло решение о создании Государственной инспекции архитектуры и градостроительства (ДИАГ), начало работы которой, а это и прекращения работы ДАБИ, примерно совпадает с принятием нового закона.
“Сейчас уже завершен конкурсный отбор на руководителя ГИАГ, в 20х числах мая, надеюсь, он будет назначен Правительством. После того будет необходимо провести регистрационные структурные процедуры и набрать необходимое минимальное количество сотрудников — 30%. Надеюсь, это будет реализовано в ближайшее время”, — отметил министр Алексей Чернышов.
Отметим, Правительство назначило Семена Юрьевича Кривоноса Председателем Государственной инспекции архитектуры и градостроительства. Соответствующее решение было принято 19 мая, во время заседания Кабинета Министров Украины.