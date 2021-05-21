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Олексій Чернишов: законопроект щодо реформування сфери містобудування може бути прийнятий у червні цього року

Київ • УНН

 • 39758 перегляди

КИЇВ. 21 травня. УНН. Законопроєкт щодо реформування у сфері містобудування має бути прийнятий незабаром. Наразі профільний Комітет ВР працює над завершальними кроками щодо оформлення законопроєкту. Про це у інтерв’ю сказав Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.

Олексій Чернишов: законопроект щодо реформування сфери містобудування може бути прийнятий у червні цього року

Він також зазначив, що розраховує на швидке прийняття цього проєкту закону за рахунок того, що було проведено велике обговорення, в тому числі, вже були враховані уточнення деяких положень від Асоціації міст України.

“Цей закон — локомотив реформи, тому він дуже потрібен. Як заявив голова профільного Комітету ВР, в травні законопроєкт буде поданий та зареєстрований у парламенті, що дає шанси прийняти його в червні 2021 року”, — наголосив Олексій Чернишов.

Олексій Чернишов зазначив також, що “деякі моменти реформи вдалося втілити, не очікуючи змін до законодавства”. Зокрема, у пілотному режимі запрацювала Єдина державна система у сфері будівництва, яка активно використовується і має рекордні показники з кількості сервісів для будівельного бізнесу. Також Уряд прийняв рішення про створення Державної інспекції архітектури та містобудування (ДІАМ), початок функціонування якої, а це й припинення роботи ДАБІ, приблизно співпадає з прийняттям нового закону.

“Наразі вже завершено конкурсний відбір на керівника ДІАМ, у 20х числах травня, сподіваюся, його буде призначено Урядом. Після того, необхідно буде провести реєстраційні структурні процедури і набрати необхідну мінімальну кількість співробітників — 30%. Сподіваюся, це буде досягнуто найближчим часом”, — зазначив міністр Олексій Чернишов.

Зазначимо, Уряд призначив Семена Юрійовича Кривоноса Головою Державної інспекції архітектури та містобудування. Відповідне рішення було прийнято 19 травня, під час засідання Кабінету Міністрів України.

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