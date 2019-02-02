"Александрия" завоевала первый выигрыш на турецких сборах

В первом тайме футболисты "Александрии" владели игровой и территориальным преимуществом. Но первый острый момент удалось создать именно армянским футболистам. Дисциплинированная игра александрийской обороны и вратаря Юрия Панькова не позволила "Пюник" развить успех.



А вот после передачи с левого фланга Виталий Пономарь в присущем ему стиле на 29 минуте размочил счет в матче.

После пропущенного гола "Пюник" сыграл активнее, но опять безошибочные действия Юрия Панькова не позволили армянам отыграться.



В дебюте второго тайма Артем Полярус опасно пробивал по воротам соперника, армянские защитники заблокировали удар, но Денис Дедечко был первым на добивании, и отправил мяч в ворота "Пюника".



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Весь второй тайм проходил под диктовку александрийцев. Прекрасную возможность увеличить счет в матче после передачи Максима Задерака имел Евгений Банада, но армянские защитники вынесли мяч с линии ворот.



Игроки "Александрии" продолжали доминировать, зато армянские футболисты за весь второй тайм создали всего один опасный момент у ворот "желто-черных".



Отмечается, что сегодня александрийцы проведут заключительный спарринг на первом учебно-тренировочном сборе в Турции с македонским "Вардаром".