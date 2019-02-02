"Олександрія" завоювала перший виграш на турецьких зборах

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КИЇВ. 2 лютого. УНН. Контрольний поєдинок третьої команди таблиці УПЛ ФК "Олександрія" та вірменського "Пюніку" завершився з рахунком 2:0 на користь представника України, інформує УНН з посиланням на прес-службу "Олександрії".

У першому таймі футболісти "Олександрії" володіли ігровою та територіальною перевагою. Але перший гострий момент вдалося створити саме вірменським футболістам. Дисциплінована гра олександрійської оборони та кіпера Юрія Паньківа не дозволила "Пюніку" розвинути успіх.

А ось після передачі з лівого флангу Віталій Пономар в притаманному йому стилі на 29 хвилині розмочив рахунок у матчі.
Після пропущеного голу "Пюнік" заграв активніше, але знову безпомилкові дії Юрія Паньківа не дозволили вірменам відігратися.

У дебюті другого тайму Артем Полярус небезпечно пробивав по воротах суперника, вірменські захисники заблокували удар, але Денис Дедечко був першим на добиванні, й відправив м’яч у ворота "Пюніка".

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Весь другий тайм проходив під диктовку олександрійців. Прекрасну нагоду збільшити рахунок у матчі після передачі Максима Задераки мав Євген Банада, але вірменські захисники винесли м’яч з лінії воріт.

Гравці "Олександрії" продовжували домінувати, натомість вірменські футболісти за весь другий тайм створили всього один небезпечний момент біля воріт "жовто-чорних".

Зазначається, що сьогодні олександрійці проведуть заключний спаринг на першому навчально-тренувальному зборі у Туреччині із македонським "Вардаром".

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