"Александрия" минимально победила "Ворсклу"
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. В предпоследний встречи 17 тура Украинской Премьер-лиги представитель страны в Лиге Европы “Ворскла” на собственной арене потерпела поражение от “Александрии”, передает корреспондент УНН.
Быстрый гол помог александрийцам достичь победного результата. Кирилл Ковалец получил мяч на чужой половине, прошел с ним значительную часть поля и решился на дальний выстрел — мяч от штанги влетел в сетку.
В ближайшее к тому, чтобы сравнять счет был полузащитник Кулач. По его удары со штрафного и за пределов штрафной с трудом реагировал страж ворот Панькив.
В результате “Александрия” продолжила путь к медалям ЧУ и праздновала положительный результат 1:0.
Добавим, “Александрия” имеет 36 очков и отстает от лидера лиги “Шахтера” только на 6 пунктов. “Ворскла” 5-я 24 балла.