"Олександрія" мінімально перемогла "Ворсклу"
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. У передостанній зустрічі 17 туру Української Прем’єр-ліги представник країни в Лізі Європи “Ворскла” на власній арені зазнала поразки від “Олександрії”, передає кореспондент УНН.
Швидкий гол допоміг олександрійцям досягти переможного результату. Кирило Ковалець отримав м’яч на чужій половині, пройшов з ним значну частину поля та наважився на дальній постріл — м’яч від стійки влетів до сітки.
Найближчим до того аби зрівняти рахунок був півзахисник Кулач. На його удари зі штрафного та поза меж штрафного з труднощами реагував страж воріт Паньків.
Як наслідок “Олександрія” продовжила шлях до медалей ЧУ і святкувала позитивний результат 1:0.
Додамо, “Олександрія” має 36 очок і відстає від лідера ліги “Шахтаря” тільки на 6 пунктів. “Ворскла” 5-та — 24 бали.