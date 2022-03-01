Оккупационные войска снова атаковали Херсон

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По информации очевидцев, кафиры наступают со стороны аэропорта в Николаевское шоссе и кольца у хладокомбината.

В этот же момент в Киеве объявлена воздушная тревога. всех просят пройти в укрытие.

Как ранее сообщал УНН, Херсонская областная государственная администрация информировала о скоплении российских оккупантов наблюдается вблизи Шуменского микрорайона города. Власти подчеркивают, что ситуация в городе сложная, но все под контролем.