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Окупаційні війська знову атакували Херсон

Окупаційні війська знову атакували Херсон

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 березня. УНН. Окупаційні віська Російської Федерації знову напади на Херсон, повідомляє УНН.

Деталі

За інформацією очевидців, окупанти наступають зі сторони аеропорту до Миколаївського шосе та кільця біля холодокомбінату.

У цей же момент в Києві оглошена повітряна тривога. всіх просять пройти в укриття.

Як раніше повідомляв УНН, що Херсонська обласна державна адміністрація інформувала про скупчення російських окупантів спостерігається поблизу Шуменського мікрорайону міста. Влада наголошує, що ситуація в місті складна, але все під контролем.

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