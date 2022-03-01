Окупаційні війська знову атакували Херсон
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Окупаційні віська Російської Федерації знову напади на Херсон, повідомляє УНН.
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За інформацією очевидців, окупанти наступають зі сторони аеропорту до Миколаївського шосе та кільця біля холодокомбінату.
У цей же момент в Києві оглошена повітряна тривога. всіх просять пройти в укриття.
Як раніше повідомляв УНН, що Херсонська обласна державна адміністрація інформувала про скупчення російських окупантів спостерігається поблизу Шуменського мікрорайону міста. Влада наголошує, що ситуація в місті складна, але все під контролем.