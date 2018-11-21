Оккупационные власти планируют изменить границы Крыма и Севастополя
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Граница между Крымом и Севастополем будет определяться по нормам СССР. Об этом заявил ставленник РФ в Севастополе Дмитрий Овсянников, передает УНН со ссылкой на "Крым. Реалии".
"Никто не определял, кому и сколько земли достанется - это никогда не было предметом обсуждения, мы базируемся на существующих документах. До конца года будет подписано письменное соглашение, затем в первом квартале следующего проведены кадастровые работы ... территория Севастополя не потерпит существенных изменений и практически на 100% будет совпадать с границами, установленными еще в СССР", - сказал Овсянников во время рабочей встречи, посвященной обсуждению границ оккупированных территорий.
Сообщается, что власти уже согласовали восемь из девяти спорных участков административной границы.
"У нас не много разногласий: было - девять, сейчас остался один. Речь идет о Ялтинском заповеднике - небольшая территория оказалась в пределах Севастополя. Причем мы нашли общую позицию, и после уточнения с Министерством природы России мы окончательно готовы для утверждения границ", - пояснил он.
Как сообщает издание, из-за спорных участков граница между Крымом и Севастополем не установлена, переговоры между ними идут с января 2017 года. Журналисты отмечают, что если утвердить границы так, как этого хотят крымские власти, то Севастополь может потерять ценные территории у границ с Ялтой и Бахчисараем.
Общая площадь спорных участков составляет около 400 гектаров.
Как сообщал УНН, 15 ноября 2018 года Третий комитет 73-й сессии ГА ООН принял обновленную и усиленную резолюцию "Положение с правами человека в Автономной Республике Крым и г.Севастополь, Украина".