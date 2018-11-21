Окупаційна влада планує змінити кордони Криму і Севастополя

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. Кордон між Кримом і Севастополем буде визначатися за нормами СРСР. Про це заявив ставленик РФ у Севастополі Дмитро Овсянніков, передає УНН з посиланням на “Крим. Реалії”.

“Ніхто не визначав, кому і скільки землі дістанеться — це ніколи не було предметом обговорення, ми базуємося на існуючих документах. До кінця року буде підписано письмову угоду, потім в першому кварталі наступного проведені кадастрові роботи ... територія Севастополя не потерпить істотних змін і практично на 100% буде збігатися з кордонами, встановленими ще в СРСР”, — сказав Овсянніков під час робочої зустрічі, присвяченій обговоренню кордонів окупованих територій.

Повідомляється, що влада вже погодили вісім з дев’яти спірних ділянок адміністративного кордону.

“У нас не багато розбіжностей: було — дев’ять, зараз залишилося одне. Йдеться про Ялтинський заповідник — невелика територія опинилася в межах Севастополя. Причому ми знайшли спільну позицію, і після уточнення з Міністерством природи Росії ми остаточно готові для затвердження меж”, — пояснив він.

Як повідомляє видання, через спірні ділянки межа між Кримом і Севастополем досі не встановлена, переговори між ними йдуть з січня 2017 року. Журналісти відзначають, що якщо затвердити межі так, як цього хочуть кримська влада, то Севастополь може втратити цінні території біля кордонів з Ялтою і Бахчисараєм.

Загальна площа спірних ділянок становить близько 400 гектарів.

Як повідомляв УНН, 15 листопада 2018 року Третій комітет 73-ї сесії ГА ООН ухвалив оновлену і посилену резолюцію “Стан з правами людини в Автономній Республіці Крим та м.Севастополь, Україна”.

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