Оккупанты разрушили здание ГСЧС в Мариуполе
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Российские оккупанты разрушили здание Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
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"Добрались уроды и до здания Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области. Проклятые освободители в агонии расстреливают в Мариуполе все - родильные дома, больницы, дома мирных жителей, школы и детские сады.
Никогда вам, русские захватчики, не отмыться от этой позорной войны, которую вы начали против свободы и человечности. Считайте дни до своего поражения и готовьтесь отстроить все, что разрушили", — говорится в сообщении.
Напомним
Российские оккупанты обстрелами уничтожили в Харькове офис уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой.