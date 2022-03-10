Оккупанты разрушили здание ГСЧС в Мариуполе

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"Добрались уроды и до здания Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области. Проклятые освободители в агонии расстреливают в Мариуполе все - родильные дома, больницы, дома мирных жителей, школы и детские сады.

Никогда вам, русские захватчики, не отмыться от этой позорной войны, которую вы начали против свободы и человечности. Считайте дни до своего поражения и готовьтесь отстроить все, что разрушили", — говорится в сообщении.

Напомним

Российские оккупанты обстрелами уничтожили в Харькове офис уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой.