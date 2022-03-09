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У Харкові окупанти знищили офіс омбудсмена Денісової

У Харкові окупанти знищили офіс омбудсмена Денісової

Київ • УНН

 • 120101 перегляди

КИЇВ. 9 березня. УНН. Російські окупанти обстрілами знищили у Харкові офіс уповноваженої Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової. Про це омбудсмен повідомила у Telegram, інформує УНН.

Цитата

"Російська армія продовжує наступ на права людини в Україні. На фото знищений артилерією ворога мій офіс у м. Харків. На щастя, мої колеги перебували у бомбосховищі і не постраждали", — написала Денісова.

Деталі

Як зазначила омбудсмен, обстріл у денний час цивільного об’єкту, в якому можуть перебувати лише цивільні люди, є свідченням вибіркового спрямування військових дій саме проти мирного населення.

Денісова також повідомила, що вже тиждень немає зв’язку з двома співробітниками секретаріату уповноваженого, які перебували у Маріуполі та селищі Нікольське поблизу Волновахи у Донецькій області, та з працівником з Ірпеня Київської області. Їхня доля невідома.

Ще двоє співробітників залишаються у тимчасово окупованому Херсоні.

"Звертаюсь до верховного комісара ООН з прав людини Мішель Бачелет, комісара з прав людини Ради Європи Дуні Міятович, президента GANHRI Карлоса Ернесто Камарго Ассіса, голови ENNHRI Каролін Феннел вжити всіх можливих заходів в рамках вашого мандату для створення безпечних коридорів для виведення мирних жителів України з оточених або окупованих РФ міст та посилення санкційного тиску на державу-агресора для виведення військ з України", — додала Денісова.

Нагадаємо

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