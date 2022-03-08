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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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МЗС України: у позовах проти РФ згадають про обстріли іноземних дипмісій

МЗС України: у позовах проти РФ згадають про обстріли іноземних дипмісій

Київ • УНН

 • 89056 перегляди

КИЇВ. 8 березня. УНН. Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує обстріли збройними силами Російської Федерації приміщень іноземних дипломатичних установ в Україні, йдеться у заяві українського зовнішньополітичного відомства, пише УНН.

Цитата

"МЗС України рішуче засуджує обстріли збройними силами РФ приміщень іноземних дипломатичних установ в Україні", - сказано у заяві.

У МЗС України вказали, що у результаті ракетно-бомбових ударів російської армії в Маріуполі була пошкоджена будівля, у якій розташовувалися генеральне консульство Греції та офіс Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, а також зруйновані приміщення почесних консульств Словенії, Азербайджану та Албанії в Харкові.

"Українська сторона долучить факти руйнування приміщень іноземних дипломатичних установ на території України до позовів проти РФ в міжнародних судових інстанціях, аби притягнути Росію до максимальної відповідальності за її злочини", - йдеться у заяві МЗС.

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