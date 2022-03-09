В Харькове оккупанты уничтожили офис омбудсмена Денисовой
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. Российские оккупанты обстрелами уничтожили в Харькове офис уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой. Об этом омбудсмен сообщила в Telegram, информирует УНН.
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"Российская армия продолжает наступление на права человека в Украине. На фото уничтожен артиллерией врага мой офис в г. Харьков. К счастью, мои коллеги находились в бомбоубежище и не пострадали", — написала Денисова.
Детали
Как отметила омбудсмен, обстрел в дневное время гражданского объекта, в котором могут находиться только гражданские люди, является свидетельством выборочного направления военных действий именно против мирного населения.
Денисова также сообщила, что уже неделю нет связи с двумя сотрудниками секретариата уполномоченного, которые находились в Мариуполе и в поселке Никольское вблизи Волновахи в Донецкой области, и с работником из Ирпеня Киевской области. Их судьба неизвестна.
Еще двое сотрудников остаются во временно оккупированном Херсоне.
"Обращаюсь к верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет, комиссару по правам человека Совета Европы Дуни Миятович, президенту GANHRI Карлосу Эрнесто Камарго Ассиса, председателю ENNHRI Каролин Феннел принять все возможные меры в рамках вашего мандата для создания безопасных коридоров для вывода мирных жителей Украины из окруженных или оккупированных городов РФ и усиления санкционного давления на государство-агрессора для вывода войск из Украины", — добавила Денисова.
Напомним
Украинская сторона добавит факты разрушения помещений иностранных дипломатических учреждений на территории Украины к искам против РФ в международных судебных инстанциях.