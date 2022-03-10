Окупанти зруйнували будівлю ДСНС у Маріуполі
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Російські окупанти зруйнували будівлю Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Донецькій області. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДСНС.
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"Дісталися покидьки і до будівлі Головного управління ДСНС України у Донецькій області... Кляті визволителі в агонії розстрілюють у Маріуполі усе - пологові будинки, лікарні, житло мирних мешканців, школи та дитячі садки.
Ніколи вам, російські загарбники, не відмитися від цієї ганебної війни, яку ви почали проти свободи і людяності. Рахуйте дні до своєї поразки і готуйтеся відбудувати усе, що зруйнували", — ідеться у повідомлення.
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