оккупанты завозят гастролеров из россии для имитации избирательного процесса на ТОТ – Центр нацсопротивления
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. На временно оккупированных территориях оккупанты готовятся к имитации выборов. Для этого в регион прибывают специалисты из россии. Речь идет о политтехнологах, наблюдателях, организаторах массовки и пропагандистах. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления, передает УНН.
Детали
Отмечается, что прошло полтора года с начала полномасштабного вторжения и россияне до сих пор не доверяют коллаборантам, выполняющим чисто демонстративную роль и не имеющим власти в регионе.
После провала с "референдумом", который проигнорировало большинство местного населения, оккупанты надеются улучшить ситуацию на "выборах".
Для этого на ВТО прибывают политтехнологи, наблюдатели, организаторы массовки и пропагандисты. Контроль за "избирательным процессом" будут осуществлять представители российского ЦИК из россии.
Дополнение
россияне уже поставили требования, чтобы все работники бюджетных предприятий ходили голосовать под роспись в определенный для предприятия день. При этом снимать процесс будут заранее расставлены пропагандисты.
Основной задачей москва считает нарисовать явку хотя бы на камеру. Однако даже если не удастся, тогда будет разыгрываться сценарий "референдума", где отсутствие людей на участках объяснили тем, что "многие голосовали по месту жительства или голосовали в другой день".
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