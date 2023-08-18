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окупанти завозять гастролерів з рф для імітації виборчого процесу на ТОТ – Центр нацспротиву

Київ • УНН

 • 625717 перегляди

КИЇВ. 18 серпня. УНН. На тимчасово окупованих територіях окупанти готуються до імітації “виборів”. Для цього в регіон прибувають спеціалісти з росії. Йдеться про політтехнологів, спостерігачів, організаторів масовки та пропагандисти. Про це повідомили у Центрі національного спротиву, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що минуло півтора роки з початку повномасштабного вторгнення та росіяни досі не довіряють колаборантам, які виконують суто демонстративну роль й не мають влади в регіоні.

Після провалу з “референдумом”, який проігнорувала більшість місцевого населення, окупанти сподіваються покращити ситуацію на “виборах”.

Для цього на ТОТ прибувають політтехнологи, спостерігачі, організатори масовки та пропагандисти. Контроль за “виборчим процесом” будуть здійснювати представники російського ЦВК з рф.

Доповнення

Росіяни вже поставили вимоги, щоб всі працівники бюджетних підприємств ходили голосувати під розпис гуртом у визначений для підприємства день. При цьому знімати процес будуть завчасно розставлені пропагандисти.

Основним завданням москва вважає намалювати явку хоча б на камеру. Проте навіть якщо не вдасться, то тоді буде розігруватись сценарій “референдуму”, де відсутність людей на дільницях пояснили тим, що “багато хто голосував за місцем проживання чи голосував в інший день”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖРосіяни вимагають від мешканців ТОТ спілкуватись виключно у месенджерах, які за ними шпигують - ЦНС

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