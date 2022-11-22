Оккупанты из "Градов" обстреляли Марганецкую общину в Днепропетровской области

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Почти 60 снарядов направили русские этой ночью на Никопольский район.

Накрыли огнем из «Градов» и тяжелой артиллерии несколько сел Марганецкой общины.

Прошло без погибших и раненых.

Представители ГСЧС продолжают обследование пораженных территорий. Детали обстрелов из’выясняются.

Напомним

Генеральный Штаб ВСУ в утреннем своде сообщил, что герои Украины отразили атаки российской оккупационной армии в районе 13 населенных пунктов Донбасса.