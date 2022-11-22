Оккупанты из "Градов" обстреляли Марганецкую общину в Днепропетровской области
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил о ночных обстрелах в области. Оккупационная армия России в очередной раз обстреляла Никопольский район, передает УНН.
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Почти 60 снарядов направили русские этой ночью на Никопольский район.
Накрыли огнем из «Градов» и тяжелой артиллерии несколько сел Марганецкой общины.
Прошло без погибших и раненых.
Представители ГСЧС продолжают обследование пораженных территорий. Детали обстрелов из’выясняются.
Напомним
Генеральный Штаб ВСУ в утреннем своде сообщил, что герои Украины отразили атаки российской оккупационной армии в районе 13 населенных пунктов Донбасса.