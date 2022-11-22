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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
05:30 • 66832 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 81198 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 117360 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
31 березня, 15:02 • 146518 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 193306 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 206124 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 408177 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

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31 березня, 08:30 • 230033 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

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31 березня, 07:03 • 196506 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

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Окупанти з "Градів" обстріляли Марганецьку громаду на Дніпропетровщині

Окупанти з "Градів" обстріляли Марганецьку громаду на Дніпропетровщині

Київ • УНН

 • 305459 перегляди

КИЇВ. 22 листопада. УНН. Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив про нічні обстріли в області. Окупаційна армія Росії вкотре обстріляла Нікопольський район, передає УНН.

Деталі

Майже 60 снарядів направили росіяни цієї ночі на Нікопольщину…

Накрили вогнем з «Градів» та важкої артилерії кілька сіл Марганецької громади.

Минулося без загиблих та поранених.

Представники ДСНС продовжують обстеження уражених територій. Деталі обстрілів з’ясовуються.

Нагадаємо

Генеральний Штаб ЗСУ у ранковому зведені повідомив, що герої України відбили атаки російської окупаційної армії в районі 13 населених пунктах Донбасу.

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