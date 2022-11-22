Окупанти з "Градів" обстріляли Марганецьку громаду на Дніпропетровщині

Деталі

Майже 60 снарядів направили росіяни цієї ночі на Нікопольщину…

Накрили вогнем з «Градів» та важкої артилерії кілька сіл Марганецької громади.

Минулося без загиблих та поранених.

Представники ДСНС продовжують обстеження уражених територій. Деталі обстрілів з’ясовуються.

Нагадаємо

Генеральний Штаб ЗСУ у ранковому зведені повідомив, що герої України відбили атаки російської окупаційної армії в районі 13 населених пунктах Донбасу.